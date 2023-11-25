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Михали Ведерников: Лучше отписаться от неофициальных аккаунтов по поддержке участников СВО

О рисках, связанных с аккаунтами на тему поддержки участников СВО, не имеющих отношения к официальным структурам, предупредил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона.

Михали Ведерников: Лучше отписаться от неофициальных аккаунтов по поддержке участников СВО. Скриншот из видеообращения Михаила Ведерникова

«Агенты противника создают каналы и группы в социальных сетях, которые позиционируют себя как сообщество неравнодушных граждан и правозащитников. На протяжении длительного времени – это могут быть месяцы, годы – такие каналы собирают аудиторию. На этом этапе они транслируют либо нейтральную, либо лояльную точку зрения. А потом начинается радикализация лозунгов. И если сегодня это просто критика действий власти, то завтра – призыв пойти на погром аэропортов», – пояснил глава региона.

Он подчеркнул, что эффективность таких каналов во многом зависит от грамотного подбора аудитории – часто они собирают людей, симпатизирующих правым взглядам.

«В этом плане на территории Псковской области наиболее уязвимая категория – это родственники военнослужащих. По понятным причинам они эмоционально подвержены воздействию. Противник этим бессовестно и беспринципно пользуется, провоцируя людей на противоправные действия. Поэтому, если вы или ваши друзья подписаны на аккаунты по теме поддержки участников СВО, но которые не связаны с официальными структурами, знайте – вы находитесь в зоне риска. От подобных каналов лучше отписаться. Помните: если вы чувствуете недосказанность, дефицит внимания или вам просто нужна помощь – вы всегда можете обратиться в фонд «Защитники Отечества» или лично ко мне. Мы всегда ответим и поможем, мы одних вас не оставим», – заключил губернатор Псковской области.

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Михали Ведерников: Лучше отписаться от неофициальных аккаунтов по поддержке участников СВО

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