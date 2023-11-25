Сразу несколько выставок открылось в Опочке

15:24, 25 ноября 2023, ПАИ

Сразу несколько выставок на различные тематики смогли посетить гости Опочецкого районного Дома культуры в рамках областной акции «Культурные выходные». Об этом пишет районная газета «Красный маяк».



Фото: Районная газета «Красный маяк»



Фото: Районная газета «Красный маяк»



Фото: Районная газета «Красный маяк»



Фото: Районная газета «Красный маяк»







Посетителям выставки были представлены художественные работы регионального отделения Союза художников России, оружие времён Великой Отечественной войны, прибывшее в Опочку из Военно-исторического музея-заповедника Острова, а также авторские куклы Марии Воробьёвой по проекту «Псковские сказки».

Кроме того, в районном ДК разместилась экспозиция «По Ледовитому морю: вчера и сегодня», которая рассказывает об историческом и современном исследовании Арктического региона.