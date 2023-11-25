Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Сразу несколько выставок открылось в Опочке

Сразу несколько выставок на различные тематики смогли посетить гости Опочецкого районного Дома культуры в рамках областной акции «Культурные выходные». Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

  • Сразу несколько выставок открылось в Опочке
    Фото: Районная газета «Красный маяк»
  • Сразу несколько выставок открылось в Опочке
    Фото: Районная газета «Красный маяк»
  • Сразу несколько выставок открылось в Опочке
    Фото: Районная газета «Красный маяк»
  • Сразу несколько выставок открылось в Опочке
    Фото: Районная газета «Красный маяк»

Посетителям выставки были представлены художественные работы регионального отделения Союза художников России, оружие времён Великой Отечественной войны, прибывшее в Опочку из Военно-исторического музея-заповедника Острова, а также авторские куклы Марии Воробьёвой по проекту «Псковские сказки».

Кроме того, в районном ДК разместилась экспозиция «По Ледовитому морю: вчера и сегодня», которая рассказывает об историческом и современном исследовании Арктического региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 ноября 2023

Переслегинский Дом культуры отпраздновал 55-летие
25 ноября 2023

Подготовка к цифровому концерту фестиваля «Родина – герой» идёт на площади Ленина в Пскове
25 ноября 2023

Сразу несколько выставок открылось в Опочке
24 ноября 2023

Полотно XIX века с утраченной панорамой Псковского кремля представили зрителям
24 ноября 2023

Как с пользой провести предстоящие выходные в Пскове, посоветовал Борис Елкин
24 ноября 2023

Выставка «От отца к сыну, от художника к мастеру!» открылась в Изборске
24 ноября 2023

Дни Псковской области в Витебске завоевали Гран-при на премии Russian Event Awards
24 ноября 2023

Почти 30 работ представили на выставке «Вот он – добрый, старый Псков»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...