Сразу несколько выставок открылось в Опочке
Сразу несколько выставок на различные тематики смогли посетить гости Опочецкого районного Дома культуры в рамках областной акции «Культурные выходные». Об этом пишет районная газета «Красный маяк».
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Фото: Районная газета «Красный маяк»
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Фото: Районная газета «Красный маяк»
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Фото: Районная газета «Красный маяк»
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Фото: Районная газета «Красный маяк»
Посетителям выставки были представлены художественные работы регионального отделения Союза художников России, оружие времён Великой Отечественной войны, прибывшее в Опочку из Военно-исторического музея-заповедника Острова, а также авторские куклы Марии Воробьёвой по проекту «Псковские сказки».
Кроме того, в районном ДК разместилась экспозиция «По Ледовитому морю: вчера и сегодня», которая рассказывает об историческом и современном исследовании Арктического региона.
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