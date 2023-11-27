Движение транспорта ограничат по одной полосе на Троицком мосту в Пскове сегодня

07:15, 27 ноября 2023, ПАИ

Об ограничении движения более чем на две недели на Троицком (Советском) мосту предупредили псковичей. В какое время движение будет перекрыто, сообщает Telegram-канал администрации Пскова.

Так, с 27 ноября по 15 декабря на Троицком мосту при движении в сторону площади Ленина будет проводиться гарантийный ремонт опор освещения. Движение будет ограничено по одной полосе.

Напомним, с 28 ноября по 13 декабря с 8:00 до 17:00 будут вестись дорожные работы на улице Яна Райниса на участке между улицами Юбилейной и Мирожской. Движение будет ограничено по одной полосе.