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Общество

Вылет самолета из Москвы в Псков задерживается


Вылет самолета по рейсу Москва – Псков сегодня, 27 ноября, задерживается уже больше чем на 45 минут. Борт должен был вылететь из московского Внуково в 8:00 мск, согласно онлайн-табло аэропорта вылет перенесен на 8:45.

Ожидаемое время прилета в Псков в 10:10 мск. Соответственно, сместится время вылета самолета из Пскова в Москву.

Отметим, на минувшей неделе рейс переносился неоднократно в связи с непогодой. 24 ноября вылет из Москвы в Псков был задержан более чем на 8 часов.

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