Более 40 докладчиков выступят на конференции «Земля Псковская, древняя и современная»

10:01, 27 ноября 2023, ПАИ

Межрегиональная научно-практическая конференция «Земля Псковская, древняя и современная» откроется на базе Псковского музея-заповедника сегодня, 27 ноября. В этом году она приурочена к 550-летию Псково-Печерского монастыря, 700-летию первого упоминания Гдова и 1120-летию первого упоминания Пскова в летописи. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В научном форуме примут участие музейные работники, историки, искусствоведы, реставраторы, архитекторы, филологи, специалисты в области охраны памятников, преподаватели, краеведы. В программе запланировано 42 доклада.

Основными направлениями работы конференции станут темы: «История и культура Пскова и Псковской земли», «Военная история Псковского края», «История Псковского музея-заповедника», «Музейные коллекции: комплектование, реставрация, изучение, презентация», «Проектирование экспозиций и выставок», «Традиционные и инновационные формы и методы культурно-образовательной работы».