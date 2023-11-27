В России предложили сажать на семь лет за контрабанду жидкостей для вейпов

10:16, 27 ноября 2023, ПАИ

В России за контрабанду жидкостей для вейпов предложили отправлять в тюрьму. Изменения в законодательство предложили представители комитета Совета Федерации по экономической политике, пишет газета «Известия».

Авторы инициативы предлагают бороться с незаконным ввозом в Россию жидкости для вейпов, включив её в перечень стратегически важных товаров. Сейчас контрабандистам такого товара не грозит уголовная ответственность. В случае принятия инициативы такая контрабанда будет грозить наказанием в виде лишения свободы от трёх до семи лет или штрафом до одного миллиона рублей.

Ранее в Госдуме РФ призвали ужесточить правила продажи вейпов.

Напомним, что в Псковской области детям и подросткам запрещено находиться в табачных магазинах и вейп-шопах – такая правовая норма прописана в региональном законодательстве.