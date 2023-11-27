Музей кондитерского искусства откроется в Себеже

14:19, 27 ноября 2023, ПАИ

Музей кондитерского искусства откроется в Себеже, рассказала ПАИ шеф-кондитер Кондитерского дома «Себежанка», почетный представитель корпорации кондитеров-декораторов Cake Artist World Александра Сафронова.

Напомним, что Кондитерский дом «Себежанка» выиграл золото за лучший 3D-пряник «Дворец Посейдона» на международной выставке-конкурсе в Москве. В выставке участвовала 201 работа. Было несколько категорий – пряники, свадебный торт, малый декоративный экспонат, большой декоративный экспонат, изомальт и флористика.

«В живом формате это моя первая выставка. На живой выставке получить такие высокие баллы, как получил наш «Дворец Посейдона», очень сложно. Судьи рассматривают работу со всех сторон, заглядывают везде, и если на фотографии в онлайн вы можете косяки какие-то спрятать, то на живой выставке это сделать невозможно», – подчеркнула Александра Сафронова.

На выставку мастера приехали со всего земного шара: Америки, Германии, Южной Африки, Узбекистана, со всех уголков России.

«Благодаря руководителю корпорации Cake Artist World Татьяне Назаровой нам мастера с выставки отдали часть своих работ, именно для экспозиции в нашем музее. В дальнейшем можно будет прийти и всех их посмотреть. Работы невероятные, говорю – и у самой мурашки бегут», – поделилась Александра Сафронова.