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Гран-при Russian Event Awards подтверждает потенциал событийного туризма в Псковской и Витебской областях – Ольга Тимофеева

Гран-при Russian Event Awards, полученный Днями Псковской области в Витебске, подтверждает огромный потенциал развития событийного туризма в наших регионах. Уже в 2024 году планируется проведение Дней Витебской области в Пскове, заявила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в интервью ПАИ.

«Псковская и Витебская области снова подтверждают свое партнерство и дружбу через событийный туризм! Прошедшие в этом году Дни Псковской области в Витебске получили престижную награду – Гран-при Международной премии Russian Event Awards совершенно заслуженно», – отметила она.

Дни Псковской области в Витебске получили Гран-при престижной турпремии. Фото: ТКД Псковской области

В рамках деловой программы 11 организаций Псковского региона приняли участие в переговорах с представителями бизнеса Союзного государства. Мероприятие вызвало огромный интерес среди местных жителей и гостей города, напомнила она. «Витебляне семьями приходили на площадь Тысячелетия на берегу Западной Двины и даже сравнивали Дни Псковской области в Витебске с легендарным «Славянским базаром». Такое сравнение – это высшая оценка и признание значимости проводимого мероприятия», – сказала Ольга Тимофеева.

«Очень важно отметить, что это событие стало поистине символическим для России и Белоруссии. Оно подтверждает наши культурные связи и способность совместно создавать яркие и запоминающиеся мероприятия. Напомню, 30 тысяч гостей посетили Дни Псковской области в Витебске. Такое большое количество посетителей наглядно демонстрирует, что культурный туризм является одной из важных составляющих взаимодействия наших государств», – сказала глава комитета.

Дни Псковской области в Витебске получили Гран-при престижной премии Russian Event Awards 2023, церемония вручения которой состоялась в Нижнем Новгороде.

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Гран-при Russian Event Awards подтверждает потенциал событийного туризма в Псковской и Витебской областях – Ольга Тимофеева

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