Дни Псковской области в Витебске завоевали Гран-при на премии Russian Event Awards

17:28, 24 ноября 2023, ПАИ

Дни Псковской области в Витебске завоевали Гран-при на премии Russian Event Awards. Прямая трансляция награждения проходит на сайте премии.

Презентация самых масштабных проектов Псковской области прошла на XII Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в Нижнем Новгороде.

По итогам премии Дни Псковской области в Витебске завоевали Гран-при в номинации «Международное деловое событие».

Также Дни пушкинской поэзии и русской культуры и фестиваль «Наше море» представили регион в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 000 человек».

Отметим, международная премия в области событийного туризма Russian Event Awards учреждена в 2012 году по инициативе Геннадия Шаталова как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития событийного туризма. До 2022 года премия проводилась в формате национальной премии.

Ранее в Пскове состоялся окружной этап премии, где были объявлены победители в порядка 20 номинациях.