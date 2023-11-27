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Общество

Жители деревни Бор Новосокольнического района получили доступ к мобильной связи и интернету

В деревне Бор Новосокольнического района запущена базовая станция в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0). Мобильной связью и интернетом после запуска оборудования обеспечены почти 300 человек. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото с pskov.ru

После установки мачты и оборудования на место выехали специалисты, чтобы провести замеры качества связи на территории населенного пункта. Базовая станция работает согласно заявленным параметрам, сигнал есть на всей территории населенного пункта.

«УЦН 2.0» реализуется Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Благодаря проекту в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек устанавливаются базовые станции для обеспечения мобильной связи и интернета.

В Псковской области мероприятия реализуются в рамках договоренности губернатора Михаила Ведерникова с руководством одного из провайдеров цифровых услуг и сервисов. В 2023 году в целом планируется ввести в эксплуатацию 22 базовые станции, на 2024 год запланировано еще 10 объектов.

Место установки вышек и оборудования по программе «УЦН 2.0» определяется на основе голосования на портале «Госуслуги» или направления коллективных обращений в адрес Минцифры РФ.

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