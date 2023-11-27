Число посетителей Пушкинского заповедника выросло на четверть

16:49, 27 ноября 2023, ПАИ

726 тысяч человек посетили Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» в этом году. Это почти на четверть посетителей больше, чем в 2022 году (590 тысяч). Об этом сообщил директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 27 ноября.

Подводить итоги пока ещё рано, заметил Георгий Василевич. «Год ещё не закончился. Сейчас цифры сравнимы с лучшими временами в советские годы, когда музей-заповедник был столь же посещаем, был любим и о нём знали практически все», – сказал он.

От общего количества посетителей Пушкинского заповедника дети до 14 лет в этом году составили 135 тысяч человек (в прошлом году – 115 тысяч), заметил Георгий Василевич.

«В прошлом году 35 тысяч льготных категорий граждан посетили музей-заповедник, в этом – 31 тысяча посетителей. Однако стоит обратить внимание, что в этом году бесплатно заповедник принял 198 694 человека. Если умножить на среднюю цену билета в 200 рублей, то получится вполне приличная сумма. Это социальная работа музея, забота о тех категориях посетителей, которые должны, с нашей точки зрения, посещать его бесплатно. Это дети, у которых нет Пушкинской карты, военнослужащие, которые поступают в разные части Псковской области, это семьи тех, кто защищает страну в СВО, это инвалиды, частично паломники», – отметил Георгий Василевич.

В этом году Пушкинский заповедник заработал 70 млн рублей. Это на 10 млн рублей больше, чем в прошлом году. Однако, по словам директора Пушкинского заповедника, львиная доля заработанных средств уходит на зарплату сотрудников музея.