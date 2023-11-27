О блуждающих по Пушкинскому заповеднику звёздах рассказал Георгий Василевич

17:39, 27 ноября 2023, ПАИ

Кого можно встретить блуждающим с загадочным видом на тропах в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», рассказал директор учреждения Георгий Василевич на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Известные люди замечаются у нас постоянно. К счастью, наш тезис, что «Михайловское принадлежит всем», доказывается и на уровне звёзд. Потому что нет-нет да и увидишь Константина Хабенского, блуждающего среди деревьев, загадочно улыбающегося. Хабенского видел, а остальные, говорят, приезжают, но я с ними не часто сталкивался», – отметил он.

Среди замеченных в музее-заповеднике также актёры Ирина Пегова, Гоша Куценко, Юлия Пересильд и другие знаменитости.

«Если снимаются какие-то фильмы, то весь штат у нас тоже бывает, соответственно. Рядом с нами, в Новоржевщине, находится кинобаза, где снимаются многие фильмы и сюжеты», – заметил Георгий Василевич.