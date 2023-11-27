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Общество

Два триллиона рублей необходимо для реализации концепции развития Пушкинского заповедника

Новую концепцию развития Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» на период с 2025 по 2037 год представят сотрудники учреждения в Министерстве культуры России. Для реализации концепции требуется почти два триллиона рублей, сообщил директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 27 ноября.

На фото Георгий Василевич. Фото: ПАИ

Новая концепция может быть реализована только при одобрении Министерством культуры и выделением средств на проектирование, уточнил Георгий Василевич.

Защита проекта уже ранее состоялась перед музейным сообществом и специалистами разных направлений, входящих в учёный совет Пушкинского заповедника. Впереди обсуждение идеи с представителями Министерства культуры России.

Проектные предложения по объектам усадьбы «Михайловское», подлежащим регенерации. Из «Концепции развития Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» (Пушкинского заповедника) на 2025-2037 годы»

Новая концепция предполагает восстановление ряда утраченных объектов в мемориальных усадьбах «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское», что придаст им более достоверный историко-архитектурный и ландшафтный облик. В усадьбе поэта, в частности, музей хотел бы воссоздать каретный сарай, который сегодня существует в виде исторических фундаментов в саду. Значится в проектах и второй корпус «Колонии литераторов».

«В Михайловском - за счет поляны попроще, это околомузейные территории – Дом доброхотов (волонтёров) и четыре постройки дворов, в которых функционально размещаем то, что нам нужно. Одна из построек, согласно задумке авторов, должна быть посвящена Пушкинскому празднику поэзии», – отметил спикер.

В «Петровском», по словам Георгия Василевича, предлагается воссоздать два объекта – барскую конюшню и оранжерею.

«Больше всего объектов в «Тригорском», так как усадьба содержит больше всего оснований, на которых можно воссоздать постройки, нужные нам для использования. В общей сложности это 17 объектов, не считая хозяйственного двора, который тоже очень нужен», – отметил Георгий Василевич.

В документе предусмотрены и многие другие направления работы, направленные на развитие и совершенствование деятельности Пушкинского заповедника. В числе прочего здесь определены основные задачи управления территорией заповедника в 2025-2037 годах, прописаны особенности развития входящих в его состав музеев-усадеб и других территориальных комплексов, намечены пути совершенствования туристской и социальной инфраструктуры.

Полный текст концепции можно найти по ссылке.

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