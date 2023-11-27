Псковичи пополнили состав сборной России по гребле
Псковские спортсмены, воспитанники спортшколы «Ника», пополнили состав сборной России по гребле. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Ника».
Пскович Артемий Усанов стал членом национальной команды России до 17 лет по академической гребле. Спортсмен уже начинает новый тренировочный цикл на базе в Бронницах.
По итогам всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ, которые прошли в Краснодаре, Елизавета Кожевина и Ангелина Семёнова были включены в состав сборной России.
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