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Общество

Три фильма снимут в Пушкинском заповеднике

Съёмки трёх фильмов состоятся в Пушкинском заповеднике, сообщил директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 27 ноября.

На фото Георгий Василевич. Фото: ПАИ

Съёмки фильма «Пророк» начнутся в декабре этого года, отметил Георгий Василевич. Это история жизни Пушкина от лицейских дней до роковой дуэли. В картине поэт предстанет как современный многогранный герой, в котором тёмное борется со светлым.

В июне следующего года съёмочные группы будут работать над двумя кинолентами: «Пушкин и Натали» и «Артек-2», уточнил Георгий Василевич.

«Выбрали наши места неспроста: для съёмок «Артека-2» требовались старинные усадьбы времён 1812 года. Думаю, будет много интересного. В составе есть музейные работники, которые задействованы в работе фильма. Они понимают значение точности деталей», – сказал Георгий Василевич.

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