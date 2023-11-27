Житель Бежаниц вместе с командой занял первое место на Всероссийской олимпиаде по педиатрии в Петербурге

20:20, 27 ноября 2023, ПАИ

Житель Бежаниц Александр Захаров вошёл в команду победителей IX Всероссийской студенческой олимпиады с международным участием «Будущее педиатрии» в Санкт-Петербурге, сообщает газета «Сельская новь».

Конкурс проходил в родном университете Александра – Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете (ПСПбГМУ) имени академика И. П. Павлова. В этому году участие в нём приняли 37 команд из вузов России и ближнего зарубежья.

«Команда «Кадуцей», в которую входил Александр, преодолела все трудности «сценария» оказания неотложной медицинской помощи в условиях симуляционного центра, соревновалась в решении клинических задач по педиатрии, лидировала в интеллектуальных играх «Что? Где? Когда?» и по итогам всей олимпиады заслуженно одержала золотую победу!», – рассказали в газете.

Ранее сообщалось, что Александр Захаров также вошёл в команду победителей Всероссийской олимпиады по педиатрии и неонатологии в Ярославле.