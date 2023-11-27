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Общество

Завершается реставрация фасадов и внутренней части Большой звонницы в Печорах

Реставрация фасадов и внутренней части Большой звонницы Псково-Печерского монастыря завершается в Печорах, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».

Завершается реставрация фасадов и внутренней части Большой звонницы в Печорах. Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»

Отмечается, что особенностью конструкции звонницы является примыкание к внутренней стороне склона и процессы осыпания, которые удалось остановить в ходе реставрации.

По проекту устроили гидробарьеры и инъектировали кладку основания и стен. Кроме того, специалисты отреставрировали элементы, украшающие главки Большой звонницы, привели в порядок и установили колокола.

Возведение Большой звонницы началось в 1523 году на месте старой деревянной. Она насчитывает шесть основных пролётов (звонов) и седьмой, пристроенный позднее. Собрание колоколов – одно из самых значительных на Северо-Западе России.

Ранее сообщалось, что завершается реставрация часов Большой звонницы.

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