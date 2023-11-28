Коммунальные службы убирают улицы Пскова от снега в круглосуточном режиме

07:59, 28 ноября 2023, ПАИ

Коммунальные службы продолжают убирать улицы Пскова от снега в круглосуточном режиме. Видео их работы опубликовал в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

«Снегопад продолжается. Чистили улицы города всю ночь, но работы еще много», – отметил он.

Глава Пскова ранее сообщил, что в связи с ожидаемым снегопадом более 30 единиц техники выехало на улицы города для расчистки снега.

Напоним, 28 ноября в Псковской области прогнозировали мороз и метель.