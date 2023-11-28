Коммунальные службы убирают улицы Пскова от снега в круглосуточном режиме
Коммунальные службы продолжают убирать улицы Пскова от снега в круглосуточном режиме. Видео их работы опубликовал в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.
«Снегопад продолжается. Чистили улицы города всю ночь, но работы еще много», – отметил он.
Глава Пскова ранее сообщил, что в связи с ожидаемым снегопадом более 30 единиц техники выехало на улицы города для расчистки снега.
Напоним, 28 ноября в Псковской области прогнозировали мороз и метель.
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