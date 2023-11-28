Штормовой ветер может настигнуть Псковскую область

08:37, 28 ноября 2023, ПАИ

Жителей Псковской области предупредили о штормовом ветре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ.

На текущей неделе специалисты института прогнозируют ограничение транспортного сообщения и нарушение энергоснабжения населенных пунктов из-за порывов ветра до 30 м/с и выпадения осадков местами до 25 мм.

Такая обстановка возможна в 15 регионах страны, в том числе в Псковской области.

Напомним, сегодня, 28 ноября, днём ожидается ветер южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.