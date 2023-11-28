Как воспользоваться электронным рецептом, рассказали псковичам
Как воспользоваться электронным рецептом на лекарства, рассказали жителям Псковской области в региональном комитете по здравоохранению.
Специалисты также отметили, что приложение «Мой рецепт» полезно тем, что электронные рецепты написаны понятным почерком и не теряются, так как отображаются в приложении на смартфоне сразу после похода к врачу.
Подробная инструкция по приему назначенного препарата прописана в рецепте: состав, дозировка, способ и продолжительность применения. Необходимые лекарства, их наличие и стоимость в аптеках города также можно увидеть в приложении. Под рукой могут быть и рецепты родных.
Для получения лекарства в аптеке достаточно показать фармацевту QR-код из приложения «Мой рецепт».
Скачать приложение «Мой рецепт» можно с любого смартфона.
Ранее сообщалось, что выписка коммерческих электронных рецептов началась в государственной информационной системе с конца сентября. К системе подключили уже более 33 % аптек в Псковской области, но планируется увеличение до 40 %.