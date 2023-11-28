Как воспользоваться электронным рецептом, рассказали псковичам

10:14, 28 ноября 2023, ПАИ

Как воспользоваться электронным рецептом на лекарства, рассказали жителям Псковской области в региональном комитете по здравоохранению.

Специалисты также отметили, что приложение «Мой рецепт» полезно тем, что электронные рецепты написаны понятным почерком и не теряются, так как отображаются в приложении на смартфоне сразу после похода к врачу.

Подробная инструкция по приему назначенного препарата прописана в рецепте: состав, дозировка, способ и продолжительность применения. Необходимые лекарства, их наличие и стоимость в аптеках города также можно увидеть в приложении. Под рукой могут быть и рецепты родных.

Для получения лекарства в аптеке достаточно показать фармацевту QR-код из приложения «Мой рецепт».

Скачать приложение «Мой рецепт» можно с любого смартфона.

Ранее сообщалось, что выписка коммерческих электронных рецептов началась в государственной информационной системе с конца сентября. К системе подключили уже более 33 % аптек в Псковской области, но планируется увеличение до 40 %.