Какие окна можно установить для удобства маломобильных граждан, рассказали псковичам

13:29, 28 ноября 2023, ПАИ

О том, какие окна можно установить для удобства маломобильных граждан, рассказал директор «Завода Оконная мануфактура» Алексей Цивликов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Существует фурнитура для маломобильных граждан. Обычно для того чтобы открыть окно, нужно встать в полный рост и дотянуться до створки. Но есть фурнитура, которая позволяет устанавливать ручку в нижнюю часть», – отметил он.

Такая фурнитура для окон подойдёт людям, которые ограничены в движении, уточнил гость эфира.

Ранее сообщалось, что псковичам назвали секрет долговечности окон.