6-7 декабря Музей истории оккупации и геноцида в Пскове будет закрыт

12:51, 28 ноября 2023, ПАИ

6-7 декабря Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941-1944 годов (ул. Ленина, д. 3) не принимает посетителей. Это связано с проведением XVIII научно-практической конференции «История, архивы и общество» (XVIII Псковские архивные чтения), уточнили в музее.

«Приносим извинения за доставленные неудобства. Просим учитывать это при планировании визита и знакомства с экспозицией музея», – обратились к потенциальным посетителям сотрудники музея.

Ранее сообщалось, что с момента открытия Музей оккупации Псковской области 1941-1944 годов посетили 10 329 человек, было проведено 446 экскурсий.

Музей был открыт в Пскове на улице Ленина, 3 в 2022 году в День памяти жителей сожжённых деревень Псковской области. В годы Великой Отечественной войны во время оккупации в цокольном этаже этого дома находился карательный орган «Эстонская полиция безопасности и СД», а в подвале – камеры следственной тюрьмы, в которых содержались арестованные местные жители.