Уборка снега идёт в Печорском районе

13:35, 28 ноября 2023, ПАИ

Уборка снега идёт в Печорском районе, пишет газета «Печорская правда» со ссылкой на администрацию муниципалитета.

На территории Печорского района в первую очередь снег расчищают на дорогах, которые ведут к социальным объектам. Далее работы проводятся на центральных улицах, по которым ходит общественный транспорт. В третью очередь снегоуборочная техника выходит на второстепенные улицы и подъездные дороги к отдалённым хуторам, уточнили в администрации муниципального округа.

Ранее сообщалось, что улицы Пскова убирают от снега в круглосуточном режиме.