Высоту нового колеса обозрения в Пскове обсудили на совете по инвестициям

09:26, 29 ноября 2023, ПАИ

Инвестиционный проект по созданию парка аттракционов «Волшебная гора» в Пскове вновь обсудили на заседании регионального совета по инвестициям под председательством губернатора Михаила Ведерникова.

Инвестор попросил поддержки в выделении прилегающего земельного участка, благодаря чему общая площадь парка составит 6 га.

Монтаж и установка аттракционов начнется весной, а в июле первая очередь «Волшебной горы» будет запущена. В парке также появится колесо обозрения высотой 50 метров.

«Высота колеса не смущает?» - спросил губернатор Михаил Ведерников у председателя комитета по охране культурного наследия Псковской области Вадима Нэдика.

«Мы давно сотрудничаем с инвестором, уже три года, и по Великим Лукам тоже. Высота колеса согласована, и с Псковской епархией тоже», - сообщил Вадим Нэдик.

Впервые инвестпроект по созданию парка «Волшебная гора» был презентован на инвестсовете в июне 2023 года. Ранее сообщалось, что в парке планируется размещение комплекса аттракционов (колесо обозрения, детские, семейные и экстремальные аттракционы), лодочной станции, крытого семейно-развлекательного комплекса с активити-зоной, кинотеатром, кафе и конференц-залом для разных возрастных категорий, рассказали нам в Фонде инвестиционного развития Псковской области. Точкой притяжения парка должно стать колесо обозрения высотой 50 метров. Для детей младшего возраста предусмотрены горки и карусели в центральной части, скутеры, велосипеды. Экстремальные аттракционы расположены в прибрежной зоне парка.

Также по всему периметру предусмотрены фуд-зоны/кафе, места отдыха, летние кинотеатры. В летнее время будет работать пешеходный фонтан. В зимнее время будет организован каток и тюбинг.