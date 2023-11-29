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Общество

За сутки псковичи забронировали 559 мест на «Мо Янь фест»

За сутки псковичи забронировали 559 мест на фестиваль китайской культуры «Мо Янь фест», сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского драмтеатра.

Псковский драмтеатр имени А. С. Пушкина. Фото: ПАИ

Мест уже не осталось на такие мероприятия, как показы эскизов спектаклей по китайским пьесам, над которыми будут работать приглашённые режиссёры в формате лаборатории, а также на читки произведений Мо Яня от артистов театра.

На показ спектакля «Лягушки», которым завершится фестиваль, все 400 мест уже распроданы.

«Мы рады, что наш смелый эксперимент – первую в мире постановку китайского романа «Лягушки», а теперь и фестиваль, посвящённый творчеству автора произведения Мо Яня, выдающегося писателя, нобелевского лауреата, радушно приняла публика. Мы надеемся, что фестиваль познакомит зрителей с одной из богатейших и старейших культур в мире, а также вдохновит современных российских художников на обращение к искусству Востока», – отметили в театре.

С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

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За сутки псковичи забронировали 559 мест на «Мо Янь фест»

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