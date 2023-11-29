Мария Филонова: Неуважительное отношение к участникам СВО недопустимо

14:57, 29 ноября 2023, ПАИ

Руководитель регионального штаба комитета семей воинов Отечества Мария Филонова прокомментировала корреспонденту ПАИ ситуацию с инвалидом, участником СВО Андреем Ползохновским, который столкнулся с травлей соседей на почве бытовых разногласий.

«Такое отношение к участнику специальной военной операции недопустимо. Не должно быть такого поведения, когда мы постоянно говорим о патриотизме. Мы будем его поддерживать», – отметила Мария Филонова.

Руководитель регионального штаба комитета семей воинов Отечества также подчеркнула, что необходимо пресекать подобные действия и высказывания в адрес людей, которые защищают нашу Родину.

«Эта история быстро разлетелась, получила резонанс, и у нас все люди его поддерживают. Весь город и область – за Андрея. Такие ребята – наши герои, которые защищают всю страну», – резюмировала она.

Ранее сообщалось, что по этому инциденту высказался губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Кроме того, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке по факту нарушений прав инвалида.