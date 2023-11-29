Марина Борисенкова: Потерявший ногу участник СВО пройдет обучение как эксперт по доступной среде

16:51, 29 ноября 2023, ПАИ

Пскович Андрей Ползохновский пройдёт обучение на эксперта по доступной среде для людей с инвалидностью. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщила председатель регионального отделения ВОИ, депутат Псковской городской Думы Марина Борисенкова.

Молодой пскович, вернувшийся из зоны СВО, столкнулся с травлей соседей на почве бытовых разногласий. Непонимание возникло из-за парковки автомобилей около дома в его жилищном квартале, где ему положено парковочное место для инвалида. Однако не всегда мужчина может воспользоваться своим законным правом. Андрей Ползохновский решил отстоять положенное, и история дошла до председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который запросил доклад о проверке по факту законных прав.

«С Андреем мы лично знакомы. Он очень оптимистичный, положительный человек. И наше решение от организации: [ВОИ – Всероссийское общество инвалидов. – ПАИ] мы отправляем его на получение сертификата эксперта по доступной среде. Для того чтобы он смог отстаивать не только свои интересы, но и людей с инвалидностью нашего региона», – подчеркнула она.

По словам Марины Борисенковой, для того чтобы эксперт мог заниматься оценкой доступности объектов в системе СДС ВОИ, он должен пройти специальное обучение, сдать квалификационный экзамен и получить сертификат эксперта.

«Обучение проводится в рамках семинаров по доступной среде и обучения экспертов на базе ВОИ. Ребята обучаются, сдают тестирование. Если они проходят экзамен, то получают сертификат эксперта по созданию доступности. Они знают все нормативные документы, они знают, как должно быть, как правило, они начинают работать именно в этом направлении», – сказала Марина Борисенкова.

По её словам, экспертность будет заключаться не только в оценке парковочных мест. Это будет касаться практически всех объектов, даже информационной доступности, то есть сайтов. Она отметила, что такие эксперты имеют огромный багаж знаний, для того чтобы применять их уже на практике. Цель такой деятельности – помочь людям с разными нозологиями, чтобы люди с инвалидностью могли комфортно проживать обществе.

«История из ряда вон выходящая. Непонятна реакция людей, части соседей на всю эту ситуацию. Люди, возможно, переосмыслят своё поведение. Андрей действительно человек неконфликтный, положительный, и тем более что человек защищал нас с вами на границах нашей Родины. Важно, что Михаил Юрьевич [Ведерников, губернатор Псковской области] отреагировал оперативно. Возможно, что-то поменяет в головах граждан. Самое основное, что у нас в регионе человека не забыли, не оставили. И мы подключились. Конечно, для нас каждый человек очень важен. С инвалидностью – тем более. Действительно, чуть сложнее жить человеку, который имеет какие-то ограничения по здоровью. Есть принятые решения, то, что ситуация будет отработана и в сторону человека с инвалидностью, – это здорово», – подчеркнула Марина Борисенкова.