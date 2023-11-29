Шесть псковичей примут участие в первенстве России по фехтованию

21:36, 29 ноября 2023, ПАИ

Шесть псковских спортсменов, воспитанников спортшколы «Лидер», примут участие в первенстве России по фехтованию среди юношей и девушек 2009 года рождения и младше. Соревнования пройдут в Сочи со 2 по 10 декабря. Об этом сообщила тренер спортшколы «Лидер» Татьяна Николаева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

В команду юношей вошли Роман Колычев, Марк Муляр и Гордей Губкин. В команду девушек вошли Ева Белоцерковская, Татьяна Петрова и Алёна Павлова.

В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов со всей России. «Это открытое первенство России, поэтому туда могут приехать и спортсмены из Белоруссии, Казахстана и других стран», – подчеркнула Татьяна Николаева.

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