На улице в Пушкинских Горах впервые появилось освещение

19:49, 29 ноября 2023, ПАИ

Освещение впервые появилось на улице Льнозаводской в Пушкинских Горах, сообщила в своём Telegram-канале глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.

Глава района подчеркнула, что 17 новых опор установили на улице, вблизи которой располагается дошкольное учреждение – филиал детского сада «Сказка», а также проходит движение общественного транспорта. По её словам, фонарей на улице Льнозаводской не было никогда.

Теперь движение по данному участку стало более комфортным и безопасным, подытожила Оксана Филиппова.

Ранее сообщалось, что Пушкиногорский район получит 350 млн рублей на комплексное развитие сельских территорий.