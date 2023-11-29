На улице в Пушкинских Горах впервые появилось освещение
Освещение впервые появилось на улице Льнозаводской в Пушкинских Горах, сообщила в своём Telegram-канале глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.
Глава района подчеркнула, что 17 новых опор установили на улице, вблизи которой располагается дошкольное учреждение – филиал детского сада «Сказка», а также проходит движение общественного транспорта. По её словам, фонарей на улице Льнозаводской не было никогда.
Теперь движение по данному участку стало более комфортным и безопасным, подытожила Оксана Филиппова.
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