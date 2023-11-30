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Общество

Ограничения по бешенству действуют на территории одного района Псковской области

Девять случаев бешенства животных выявлены в Псковской области за 2023 год. Об этом завил руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Ограничения по бешенству действуют на территории одного района Псковской области. Фото носит иллюстративный характер. Фото: ПАИ

«Существует чёткие правила по этой болезни. Регламентированы те действия, как со стороны государства, так и со стороны владельца больного животного. Обязательно всё фиксируется. Причём накладывается карантин и по указу губернатора субъекта. Поэтому здесь всё очень чётко отрабатывается», – отметил эксперт.

По его словам, с начала года в Великолукском районе выявлены три случая бешенства животных (в двух случаях заболевшими являются еноты, в одном случае – лиса). В Пскове зарегистрирован один случай, связанным с домашним котом. В Опочецком районе – два случая (собака и бобр), в Новоржевском районе – один случай (енотовидная собака), в Новосокольническом районе – один случай (лиса), в Бежаницком районе – один случай (кошка).

Сейчас ограничения есть только в Новоржевском районе, там был выявлен случай бешенства у енотовидной собаки, уточнил гость медиацентра.

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