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Общество

Более 300 сайтов с контрафактными ветпрепаратами выявил Россельхознадзор

Более 300 сайтов с контрафактными ветпрепаратами выявили сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, сообщил руководитель управления Олег Емцев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Олег Емцев. Фото: ПАИ

С 1 января по 27 ноября 2023 года сотрудники Россельхознадзора проверили 825 сайтов. В результате проделанной работы они выявили 314 сайтов, содержащих предложение о продаже контрафактных препаратов, в том числе было зафиксировано, что 95 интернет-магазинов занимались реализацией ветеринарных препаратов без лицензии. Информация о них направлена в Роскомнадзор, рассказал Олег Емцев.

С 1 сентября 2022 года Россельхознадзор получил полномочия инициировать блокировку сайтов с запрещёнными ветеринарными препаратами, напомнил спикер.

По его словам, контроль за контрафактной продукцией ведёт Россельхознадзор в сотрудничестве с Роскомнадзором. «Мы мониторим сайты. Если видим, что есть названия препаратов, то можем проверить через информационную систему наличие регистрации, лицензии. Если видим, что этого нет, то передаём информацию в Роскомнадзор для блокировки сайта», – сказал эксперт.

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