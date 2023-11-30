Псковские профсоюзы возмущены неуважительным отношением к участнику СВО

17:29, 30 ноября 2023, ПАИ

В профсоюзах Псковской области выразили крайнее возмущение неуважительным отношением к участнику СВО Андрею Ползохновскому. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Соседи Андрея Ползохновского сознательно нарушали закон, паркуясь на местах для инвалидов, а также оскорбляли его и угрожали.

«Он не прятался за чужие спины, а пошёл защищать нашу общую Родину. Получив тяжёлое ранение и вернувшись домой, ощутил вот такую «поддержку» от соседей, жителей города Воинской славы! Безразличие и чёрствость людей не приближают нашу общую победу!» – подчеркнул председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов и отметил, что профсоюзы всегда поддерживают и будут поддерживать героев.

Он также призвал быть внимательнее друг к другу, а особенное уважение оказывать людям, которые ценой своего здоровья, а иногда жизни, сражаются за Российскую государственность и за каждого из нас.

«Наберитесь храбрости и в преддверии Нового года и Рождества попросите по-человечески у героя прощения. И никогда более не проявляйте неуважение и не нарушайте закон!» – дал совет тем, кто оскорбил бойца СВО, профлидер.