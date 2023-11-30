Псковская шахматистка стала бронзовым призёром первенства СЗФО по блицу

18:05, 30 ноября 2023, ПАИ

Псковская шахматистка Эвелина Галаханова стала бронзовым призёром первенства Северо-Западного федерального округа по блицу среди девушек до 17 лет. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге 30 ноября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Бригантина».

Соревнования проходили по швейцарской системе в 11 туров. Контроль времени составлял три минуты с добавлением двух секунд на каждый ход.

По результатам выступления в первенстве СЗФО по классическим и быстрым шахматам Эвелина Галаханова получила право участвовать в первенстве России, которое состоится в Екатеринбурге в 2024 году.

Тренирует спортсменку Александр Побережский.

Напомним, что недавно Эвелина Галаханова стала чемпионкой Пскова по классическим шахматам.

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