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Псковская шахматистка стала бронзовым призёром первенства СЗФО по блицу

Псковская шахматистка Эвелина Галаханова стала бронзовым призёром первенства Северо-Западного федерального округа по блицу среди девушек до 17 лет. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге 30 ноября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Бригантина».

Псковская шахматистка стала бронзовым призёром первенства СЗФО по блицу. Фото здесь и далее: спортшкола «Бригантина»

Соревнования проходили по швейцарской системе в 11 туров. Контроль времени составлял три минуты с добавлением двух секунд на каждый ход.

Соревнования проходили по швейцарской системе в 11 туров

По результатам выступления в первенстве СЗФО по классическим и быстрым шахматам Эвелина Галаханова получила право участвовать в первенстве России, которое состоится в Екатеринбурге в 2024 году.

Тренирует спортсменку Александр Побережский.

Эвелина Галаханова получила право участвовать в первенстве России, которое состоится в Екатеринбурге в 2024 году

Напомним, что недавно Эвелина Галаханова стала чемпионкой Пскова по классическим шахматам.

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