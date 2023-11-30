Уголовное наказание получил житель Бежаницкого района за неуплату алиментов
К уголовной ответственности привлекли жителя Бежаницкого района за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей, сообщили ПАИ в пресс-службе районной прокуратуры.
Установлено, что 38-летний мужчина не выплачивал алименты на содержание двух несовершеннолетних дочерей, в результате чего задолженность по алиментным платежам составила более 100 тысяч рублей.
Бежаницкий районный суд признал подсудимого виновным в совершении преступления по статье 157 УК РФ. Ему назначено наказание в виде четырёх месяцев исправительных работ с удержанием 5 % из зарплаты в доход государства.
Приговор суда вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в России планируют создать реестр неплательщиков алиментов.
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