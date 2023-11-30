Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Уголовное наказание получил житель Бежаницкого района за неуплату алиментов

К уголовной ответственности привлекли жителя Бежаницкого района за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей, сообщили ПАИ в пресс-службе районной прокуратуры.

Установлено, что 38-летний мужчина не выплачивал алименты на содержание двух несовершеннолетних дочерей, в результате чего задолженность по алиментным платежам составила более 100 тысяч рублей.

Бежаницкий районный суд признал подсудимого виновным в совершении преступления по статье 157 УК РФ. Ему назначено наказание в виде четырёх месяцев исправительных работ с удержанием 5 % из зарплаты в доход государства.

Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в России планируют создать реестр неплательщиков алиментов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 ноября 2023

Псковская делегация приняла участие в научной конференции к 30-летию избирательной системы РФ в Петербурге
30 ноября 2023

Какую погоду ожидать псковичам в последнем месяце года
30 ноября 2023

Госслужащий Узбекистана посетил стенд Псковской области на выставке «Россия»
30 ноября 2023

Главный редактор «Псковской правды» занял первое место в конкурсе информпроектов Минсельхоза РФ
30 ноября 2023

Музыку разных эпох исполнили студенты Псковского колледжа искусств в областной библиотеке
30 ноября 2023

Более 50 млрд рублей привлекли в Псковскую область благодаря нацпроектам
30 ноября 2023

Сюжет об участниках СВО сняли в Псковском кремле
30 ноября 2023

Через госграницу в Псковской области животных стали перевозить вдвое реже

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...