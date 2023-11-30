Стали известны подробности крупного ДТП на трассе Псков – Санкт-Петербург

21:23, 30 ноября 2023, ПАИ

Стали известны подробности крупного ДТП на 223-м километре трассы Псков – Санкт-Петербург в Стругокрасненском районе, о них сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

По предварительным данным, автомобиль Chevrolet с прицепом двигался в сторону Санкт-Петербурга. За ним в попутном направлении ехала Lada. По встречной полосе двигалась гружёная фура Volvo.

Затем Chevrolet занесло на скользкой дороге и выкинуло под фуру. От удара автомобиль отбросило обратно на свою полосу, где он столкнулся с Lada. После столкновения и Chevrolet, и фура вылетели в кювет.

Прибывшие спасатели АСС вместе с пожарными вытащили из автомобиля одного из пострадавших и передали его бригаде скорой помощи.

Напомним, в результате ДТП пострадали четыре человека.