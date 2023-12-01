Герои современной России: псковичка стала приёмной матерью многонационального семейства

22:55, 30 ноября 2023, ПАИ

Многодетная семья – ответственное решение и огромный труд, на который решаются, только тщательно взвесив все жизненные обстоятельства. И если один или два чада в семье ещё по силам родителям, то три и более – это уже, как правило, много. Ведь каждый понимает, что большая семья гарантирует вам совсем не маленькие проблемы. И всё же есть мамы, которые, невзирая на трудности, решаются стать многодетными. Они не боятся и не ждут нужного времени. Интенсивность, многозадачность, повышенная бдительность – всё это можно сказать про Пайцар, воспитывающую четырёх дочерей и шестерых сыновей. Несмотря на то что трудности в их семье можно смело умножать на десять, счастья здесь во много крат больше. О том, откуда черпать энергию и ежедневно открывать в себе суперспособности, чтобы совершать маленькие подвиги во имя своих близких, рассказала ПАИ в рамках проекта «Герои современной России» многодетная приёмная мама Пайцар из «Детской деревни – SOS Псков».

Профессия – мама

Пайцар – защитница и охранитель: именно такую трактовку её имени дают справочники. И это, безусловно, самая точная характеристика нашей героини. Даже когда ей самой нелегко, она не опускает руки. А преодолевать жизненные трудности ей здорово помогает её весёлый нрав.

«Моя родина – Степанакерт. Оттуда родители переехали сначала в Кабардино-Балкарию, а потом в Псковскую область. Было это ещё в 1997 году. Здесь я вышла замуж, у нас родился сын, однако отношения с супругом не сложились. Со временем я решила, что всю нерастраченную материнскую нежность и любовь надо отдать детям, которые в этом нуждаются. К тому же не надо столько усилий тратить, рожать – есть же дети, которым очень нужна мама. Я не считаю это работой, это мой выбор, который я делаю по велению души», – признаётся Пайцар. Поддержали её решение и родители. «Правда, сначала сказали: «Ненормальная ты, но всё же молодец!» – вспоминает наша собеседница. Подставил плечо и кровный сын Виталий (23 года). Он уже давно живёт самостоятельно, по профессии – повар, но уже не первый год работает строителем. А главное, что семья для него – святое. «Теперь у меня большая семья, и мамин выбор – дарить детям тепло – я всячески поддерживаю. Это нужно в первую очередь ей. Такой она человек», – убеждён Виталий.

Первые ласточки

Первые приёмные дети в семье Пайцар появились по стечению обстоятельств. Да и назвать их приёмными было бы неправильно, ведь это её племянники Ефрем и Евдоким, которых после смерти родителей взяла к себе Пайцар.

«Я тогда начала оформлять опекунство, собрала все справки, и меня направили на курсы родителей, которые проходили в «Детской деревне – SOS Псков». Так я впервые узнала о практике воспитания приёмных деток в деревне», – вспоминает Пайцар.

Только факты

«Детские деревни – SOS» – российская благотворительная организация, созданная для поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, которым грозит потеря семьи. Аббревиатура SOS в названии организации только пишется так же, как сигнал бедствия, но на самом деле это сокращение фразы «социальная поддержка» (англ. social support).

Детская деревня – это учреждение, где живут и воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В основе модели лежат четыре принципа: дети живут как братья и сёстры в одной семье, у них есть заботливая приёмная мама или приёмные родители, они живут в доме, и им помогает «Детская деревня» как сообщество профессиональных единомышленников. Цель всех родителей – выпустить ребёнка в жизнь максимально подготовленным и самостоятельным.

«Детская деревня – SOS» – это сообщество приёмных семей. Всего в России таких «Детских деревень – SOS» шесть. Все они являются частью программной деятельности благотворительной организации «Детские деревни – SOS».

В каждой «Детской деревне – SOS» живёт по 10–15 семей. В них приёмные профессиональные замещающие родители и SOS-мамы воспитывают 5–8 детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, разных возрастов. Приёмные родители создают в доме индивидуальный быт и уют, свои правила и традиции. У каждого ребёнка есть личное пространство, свои вещи и игрушки. Дети ходят в обычные детские школы и сады, заводят друзей, растут и развиваются в заботливом семейном окружении, готовясь к будущей самостоятельной жизни. Особое внимание уделяется поддержанию связи детей с кровными близкими.

Открытие «Детской деревни – SOS Псков» состоялось 22 декабря 2010 года. Сейчас здесь в десяти семейных домах живут и воспитываются в приёмных семьях почти 50 детей.

Ефрему уже семнадцать, он оканчивает школу, усиленно занимается кикбоксингом и уже знает, кем хочет стать – сотрудником МЧС. «Мы-то знаем, что поднимать сразу столько детей – дело непростое. Поэтому мы все хотим, чтобы наша Пайцар была счастлива. Пока её счастье – это мы. Поэтому мы стараемся по возможности её радовать», – говорит Ефрем.

Тринадцатилетний племянник Пайцар Евдоким уже старается не вспоминать о былых невзгодах. Старательный во всём, он за любое дело берётся без лишних слов. Особенно любит декламировать стихи. «Если зададут на каникулы выучить одно из трёх стихотворений на выбор, он непременно выучит все и получит три пятёрки», – делится успехами ребят Пайцар.

«Пайцар нас во всём поддерживает, и мы стараемся ей помогать. Когда приходим из школы, занимаемся своими делами, а потом помогаем в комнатах убраться, играем с младшими детьми, чтобы ей было полегче», – говорит Евдоким. Уже сейчас он стремится быть похожим на своих братьев Ефрема и Владимира.

«Они вон какие молодцы, могут постоять и за себя, и за других! Вот и я раньше хотел яблоневый сад охранять, а теперь думаю стать пожарным», – расплываясь в улыбке, говорит Евдоким.

«Возьму девочку, какую дадут»

Побывав впервые в «Детской деревне – SOS Псков», Пайцар сразу решила, что возьмёт в свою семью ещё одного ребёнка. «Возьму девочку, какую дадут», – вспоминает о своём твёрдом решении Пайцар, которая ни разу не пошла на «смотрины» ребят, будучи уверенной: раз предлагают, значит, это уже её дети, она им сейчас очень нужна. – И мне предложили Ренату, а к ней... ещё двоих – братьев Яна и Владимира». Конечно же, Пайцар не задумываясь ответила: «Беру». Именно тогда она решила посвятить свою жизнь детям.

Новое пополнение не сразу доверилось приёмной маме, ведь дети пришли к ней из неблагополучной семьи. Но потихоньку жизнь наладилась: старший, Владимир, после школы пошёл учиться азам деревообработки в политехнический колледж.

Не нарадуется своей новой семье и семнадцатилетняя Рената. Сегодня она студентка политехнического колледжа и уже готовится стать ландшафтным дизайнером. К тому же девушка занимается вокалом, и без её выступлений теперь не обходится ни одно мероприятие или концерт.

«Мне здесь в сто раз лучше, чем в моей прежней приёмной семье. Там ко мне относились нехорошо, – вспоминает Рената. – Когда меня с братьями забирала Пайцар, страх, конечно, присутствовал. И только со временем я поняла, что не все люди такие жестокие».

Саму Пайцар Рената характеризует не задумываясь: «Да, она строгая, но справедливая, и именно она нас всему научила, и теперь я практически готова к самостоятельной жизни. У меня есть мечта, когда вырасту, подарить своему ребёнку ту любовь и заботу, которой мне так не хватало, когда я была маленькой. А Пайцар нас и этому научила. Для нас она действительно героиня. Ведь не каждый смог бы взять столько детей и воспитывать их, учитывая, что к каждому нужен свой подход. А она умеет даже сложную ситуацию, если надо, перевести в шутку. Она вообще шутница ещё та!»

Двенадцатилетний Ян сейчас учится в пятом классе, и он тоже уже абсолютно адаптировался в новой семье, более того, с первых дней он с лёгкостью стал называть Пайцар мамой. Учиться ему пока непросто, зато на танцах у него всё очень даже неплохо получается. А ещё он бы снова пошёл на футбол, но пока времени не хватает. Единственное, что никак не идёт из его головы, – это обида на прежнюю приёмную семью.

«Я здесь уже давно освоился, ведь вместе мы уже четвёртый год. Про прежнюю семью и не вспоминал бы, да забыть не получается. Нас там не кормили, били и заставляли тяжело работать. Могли зимой в одной ветровке, штанах и кроссовках выставить во двор смотреть, чтобы куры за забор не убежали. Видимо, просто выгоняли, чтобы я им не мешал», – досадует парень. Но как только возвращается к разговору о Пайцар, его лицо тут же озаряет улыбка. «У мамы скоро день рождения, мы все вместе готовим подарок. Но это секрет», – шепчет он.

«У нас все друг друга слышат»

Это сегодня у них дом просто загляденье, а до переезда в «Детскую деревню – SOS Псков» Пайцар вместе с детьми несколько лет прожила в Псковском районе в двухкомнатной квартире.

«В одной комнате – четверо мальчишек, а в другой – три девчонки. И ничего: в тесноте, да не в обиде! А потом позвонили из «Детской деревни – SOS» и предложили переехать к ним. Я даже сразу не поверила своему счастью! Тут, конечно, намного лучше: наверху пять комнат, и фактически у каждого своя спальня. А вместе мы собираемся в просторной кухне-холле. Да, детям пришлось перейти в новую школу, но они быстро приспособились. Так что теперь мы живём спокойно, к нам приходят гости, Игорь Иванович [директор «Детской деревни – SOS Псков» Игорь Соловьёв. – ПАИ] во всём помогает и сопровождает. Да и веселее здесь! Рядом в домах живёт ещё десять семей. Мы общаемся, иногда вместе проводим общие праздники. Здорово!» – делится эмоциями счастливая мама.

Конечно же, в большой семье, чтобы был порядок, нужна дисциплина. И тут Пайцар знает, как к каждому подобрать свой ключик. «У нас всё отлажено: проснулся – заправь кровать и бегом на завтрак. Уборка у нас, как правило, вечером перед сном. Готовим вместе с девчонками, они здорово помогают, если мне вдруг понадобится их поддержка, а пацаны по очереди выносят мусор. У нас все друг друга слышат. А как иначе?» – рассказывает о буднях семьи Пайцар.

«Потом Ромка пришёл. Никогда не забуду его первых слов: «У вас там хотя бы асфальт есть?» – спросил он меня по дороге домой, – рассказывает об очередном пополнении семьи Пайцар. – Когда Ромина мама умерла, его забрала бабушка. Но череда бед на этом не завершилась: вскоре умерла и бабушка. А поскольку о его отце информации никакой не было, Ромку готовили передать в Великолукский детский дом, но я успела его перехватить».

Парень ещё только привыкает, он очень стеснятся и в мыслях постоянно возвращается в своё прошлое.

«У нас был маленький дом, а здесь большой, – подмечает Роман. – И там я был один, а здесь нас много. Тут, конечно, веселее, но там мы с соседом на тракторе ездили на рыбалку. Я, кстати, даже умею трактор водить и, возможно, даже буду трактористом», – посвящает в свои планы парень.

А недавно у Ромы был день рождения, ему исполнилось девять лет. «Собрались мы все на завтрак, заранее испекли торт, втихаря на нём зажгли свечи, выключили свет и давай Ромку песнями с днём рождения поздравлять! Он сидел просто обалдевший: не знал, плакать или смеяться», – рассказывает Пайцар.

Отказано дважды

Следом за Романом в семью пришла Алёна. Её судьба тоже полна трагических моментов.

«Я не помню вообще ничего о своих биологических родителях, но мне интересно было бы узнать хоть что-нибудь о них. А самое главное – понять: если они живы, то почему они нас оставили», – посвящает в свою жизнь шестнадцатилетняя девушка.

С четырёх лет она прожила в другой приёмной семье, но однажды Алёна пришлась не ко двору: родители отказались от повзрослевших приёмных детей. Однако там пока ещё остаётся её младший брат, и разлуку с ним она переживает непросто. «В той семье было трудно, бывало, и обижали. Поэтому и в эту приёмную семью я шла со страхом. Но сейчас уже практически привыкла», – буквально выдыхает Алёна. При этом она убеждена, что её прошлое теперь неоценимый опыт. «Что-то мы приобретаем, что-то теряем. Зато я научилась держать удары судьбы и теперь гораздо проще вливаюсь в новые коллективы», – даже в негативе умудряется найти плюсы девчонка.

Кстати, новая у Алёны не только семья. В этом году она стала студенткой первого курса колледжа профессиональных технологий и сервиса и теперь учится на повара-кондитера.

«Я давно хотела стать кондитером. Вместе с Пайцар мы иногда печём и красиво украшаем наши торты. Мне нравится», – не без гордости говорит Алёна. А ещё в своих мечтах она видит себя счастливой. «У меня обязательно будет семья. Пока ещё не знаю, маленькая или большая, но дети точно будут. Я так хочу», – заключает девушка.

«Сладенькие мои»

Именно так ласково называет своих младшеньких дочурок – трёхлетнюю Ольгу и годовалую Варю – Пайцар. От малышек отказались с рождения, а Пайцар решила не разрывать кровные узы и взяла обеих. Варя пришла в их дом совсем недавно, и теперь сестрёнки вместе. Несмотря на возраст, уже сейчас они проявляют свой темперамент и талант.

«Певуньи растут, – с улыбкой говорит Пайцар. – Когда едем в автобусе, водитель звук на радио прикручивает, чтобы не заглушать Олин вокал. Я своими детьми горжусь, у каждого свои таланты. А если что-то и не идеально, так что уж тут, у всех бывает», – заключает она.

Вот такая Пайцар мама – защитница и охранитель, и можно смело добавить: хранительница семейного очага.