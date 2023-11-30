Житель Санкт-Петербурга погиб в трагическом ДТП в Псковской области

09:01, 01 декабря 2023, ПАИ

Житель Санкт-Петербурга погиб в ДТП, которое произошло в Стругокрасненском районе Псковской области 30 ноября. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Напомним, ДТП произошло в Стругокрасненском районе, на 223-м километре трассы Псков – Санкт-Петербург. Водитель автомобиля Chevrolet с прицепом не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой машиной Volvo, после чего его откинуло на попутно двигающийся автомобиль Lada Vesta.

В результате ДТП пострадали: пассажир Chevrolet, водители Lada и Volvo. 67-летний водитель Chevrolet скончался при доставлении в медучреждение.