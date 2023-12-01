Директор псковского архива: Работа в соцсетях должна стать обязательной для органов госвласти

12:07, 01 декабря 2023, ПАИ

Член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Совета Отделения Российского исторического общества в Псковской области, директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова прокомментировала требование губернатора региона Михаила Ведерникова о сокращении времени на обращения граждан.

Она подчеркнула, что ответ на обращение гражданина должен быть в приоритете у любого органа государственной власти и организации, особенно в сферах социальной защиты, здравоохранения, правопорядка и иных жизненно важных сферах.

«Социальные сети уже стали неотъемлемой частью жизни большинства граждан. Так и работа с госпабликами должна стать неоъемлемой частью деятельности органов власти и учреждений, а также их руководителей, - уверена Исакова. - Страничка Государственного архива Псковской области появилась «ВКонтакте» почти 5 лет назад, задолго до внесения соответствующих изменений в закон. Мы сразу выстроили работу по ответам на сообщения. Большое внимание уделяется размещаемому контенту. Все посты перед публикацией читаю лично, даже в отпуске, просматриваю сообщения и наши ответы, подкидываю идеи и документы, которые только иногда, к сожалению, мне удается посмотреть. С душой относимся к работе и получаем благодарных подписчиков».