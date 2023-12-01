Чёрных копателей в Псковской области стало меньше

17:12, 01 декабря 2023, ПАИ

Следы работы чёрных копателей в Псковской области местные археологи фиксируют постоянно, заявил директор ООО «Псковская областная археологическая экспедиция» Александр Михайлов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

При этом он отметил, что новых следов работы чёрных копателей с каждым годом всё меньше и меньше.

«Недавно мы нашли интересное место с захоронением различных древностей. Приехали туда и обнаружили, что на каждом метре этого участка вырытые ямы. Видимо, ходили с металлоискателями. Также есть следы больших раскопок», – рассказал Александр Михайлов.

Судя по найденным экспонатам, которые не были собраны чёрными копателями, поселение датируется X веком, уточнил эксперт.