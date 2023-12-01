Любой пскович мог сдать кровь на ВИЧ-исследование бесплатно 1 декабря

22:15, 01 декабря 2023, ПАИ

Важнейшей мерой уточнения обстановки с ВИЧ-инфекцией среди населения является тестирование. В честь Всемирного дня борьбы со СПИДом жителям Пскова была предоставлена такая возможность прямо по пути на работу или за покупками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе инфекционной клинической больницы.

Сотрудники Центра профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями работали сегодня в передвижном медицинском комплексе «Псковская епархия» у торгового комплекса «Империал». Любой прохожий мог сдать кровь на исследование. Это бесплатная и анонимная процедура, которая гарантирует практически 100-процентную точность.

В команду специалистов вошёл также социальный работник. Многие молодые люди интересовались вопросами социальной направленности, некоторые из них касались бытовой жизни ВИЧ-инфицированных.

Чтобы повысить уровень информированности населения и усилить роль профилактики среди граждан, сегодня, в День борьбы со СПИДом, волонтёры-активисты на улицах Пскова и Великих Лук раздавали полезные информационные материалы и красные ленточки – символ солидарности с теми, кто мужественно борется с заболеванием, символ памяти о тех, чьи жизни оно унесло.

Данную акцию больница проводит каждый год. Её важность сложно переоценить, ведь, демонстрируя на себе красную ленту, люди оказывают поддержку ВИЧ-инфицированным и показывают свою готовность противостоять распространению заболевания.

