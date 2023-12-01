День борьбы со СПИДом отмечают 1 декабря

07:13, 01 декабря 2023, ПАИ

Ежегодно во всем мире отмечается День борьбы с синдромом приобретенного иммунного дефицита (СПИДом). Об этом сообщает calend.ru.

Целью Дня борьбы со СПИДом является повышение осведомленности о ВИЧ-инфекции (и ее развитой формы – СПИДа), а также привлечение внимания общественности к необходимости борьбы с ней. День был провозглашен в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения.

ВИЧ остаётся острой проблемой человечества, но за последние десятилетия произошли значительные изменения в алгоритме лечения. Они привели к существенному снижению показателей смертности. Новые стандарты лечения и препараты увеличили продолжительность жизни людей с ВИЧ.

«Человеку назначают противовирусную терапию, чтобы подавить вирус. Препараты человек должен принимать пожизненно, чтобы жить полноценной жизнью. Появились комбинированные препараты – человек может принимать от одной до четырёх таблеток в день вместо горсти, как это было раньше. Теперь с ВИЧ стало жить намного комфортнее. Препараты пациенты получают в полном объёме», – отметила врач Вероника Козубова на пресс-конференции, посвящённой Дню борьбы со СПИдом, которая состоялась в медиацентре ПАИ.

В Псковской области увеличился процент больных ВИЧ-инфекцией на 16 человек – выявили 134 новых случая.