Нижегородская область названа «Регионом года» на премии Russian Сreative Аwards 2023

23:30, 01 декабря 2023, ПАИ

Ежегодная церемония вручения российской нацпремии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards 2023 состоялась в концертном зале «Зарядье» в Москве сегодня, 1 декабря. Нижегородская область победила в номинации «Регион года». Об этом ПАИ сообщили организаторы премии.

Номинантов на премию определили 29 ноября. В десяти номинациях жюри предстояло назвать лучших. В состав жюри вошли представители цифровых экосистем, медиа, искусства, культуры, образования, архитектуры, IT и других направлений креативных индустрий. Всего на конкурс подали заявки более тысячи участников.

Лауреаты ежегодной премии были объявлены на торжественной церемонии, режиссёром которой стал Константин Богомолов.

Ранее сообщалось, что Псковская область номинирована на звание «Регион года». По результатам конкурса Нижегородская область победила в номинации, обойдя Псковскую область и Краснодарский край. Премию победителю вручил мэр Москвы Сергей Собянин.