Публикуем видео с места крупного ДТП на трассе Псков – Санкт-Петербург
Микроавтобус Mercedes, Nissan X-Trail и Skoda Karoq столкнулись в Плюсском районе. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Двоих пострадавших деблокировали пожарные и передали скорой помощи. Их госпитализировали в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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02 декабря 2023
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