Публикуем видео с места крупного ДТП на трассе Псков – Санкт-Петербург

14:55, 02 декабря 2023, ПАИ

Микроавтобус Mercedes, Nissan X-Trail и Skoda Karoq столкнулись в Плюсском районе. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Двоих пострадавших деблокировали пожарные и передали скорой помощи. Их госпитализировали в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.