Ответственных за выброс трупов животных под Псковом привлекут к административной ответственности

15:41, 02 декабря 2023, ПАИ

Проверку по факту обнаружения трупов животных в Крестовском лесопарке под Псковом провели сотрудники ОМВД России по Псковскому району. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе проверки изъяли документы из ветклиники, которая усыпила животных и должна была отправить их трупы на утилизацию. Также опросили сотрудников.

Установлено, что животных забирала частная фирма, её директора опросили. Собранный материал передали в комитет по ветеринарии для привлечения к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».

Напомним, останки животных выбросили в канаву близ деревни Пожнище Псковского района. Рядом с телами животных нашли пакеты со шприцами. Псковичи, сдававшие умерших животных для кремации в одну из ветклиник Пскова, узнали животных на фотографиях.