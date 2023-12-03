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Общество

Память советских и российских воинов почтили в Пустошке

Митинг, посвящённый Дню Неизвестного Солдата, состоялся на Братском захоронении в Пустошке сегодня, 3 декабря, сообщает газета «Вперёд».

Память советских и российских воинов почтили в Пустошке. Фото: газета «Вперёд»

На митинге почтили память советских и российских воинов, погибших во время боевых действий на территории страны и за её пределами.

Дань памяти воинам отдали глава Пустошкинского района Юрий Кравцов, социальный координатор регионального филиала фонда «Защитники Отечества» в Пустошкинском районе Дмитрий Бугряков, председатель Совета ветеранов Тамара Привалова, депутат районного Собрания депутатов Пустошкинского района Сергей Сизов, активисты «Движения Первых», представители Ученического совета и учащиеся центра образования.

Ранее сообщалось, что память павших героев почтили в Пскове.

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03 декабря 2023

Память советских и российских воинов почтили в Пустошке
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В Пскове почтили память погибших героев

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