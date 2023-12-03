Стали известны подробности ДТП на улице Труда в Пскове

22:42, 03 декабря 2023, ПАИ

Подробности ДТП на улице Труда в Пскове сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Ранее сообщалось, что водитель сбил 45-летнюю женщину на пешеходном переходе, а затем скрылся с места происшествия. Позже на границе Стругокрасненского района его задержали сотрудники ГАИ.

Водителем оказался 32-летний мужчина. Выяснилось, что ранее он был судим и только недавно вышел из места лишения свободы.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Позже гражданина доставят в территориальный отдел полиции.