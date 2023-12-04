Юношеский состав ФК «Псков» присоединится к основной команде в следующем году

13:24, 04 декабря 2023, ПАИ

Состав ФК «Псков» 2006 года рождения, принимавший в этом году участие в турнире юношеской футбольной лиги (ЮФЛ), присоединится к тренировкам с основной командой в следующем году. Об этом корреспонденту ПАИ рассказал тренер по селекционной работе ФК «Псков» Игорь Сурин.

«Все ребята 2006 года рождения, которые участвовали в ЮФЛ и изъявили желание тренироваться с главной командой, будут тренироваться с нового года. Мы не стали никого отбирать. Дали всем ребятам возможность себя проявить. На турнире полпреда эти ребята, безусловно, будут. Но всё зависит от них», – подчеркнул собеседник ПАИ.

Игорь Сурин также отметил, что псковская команда является традиционным участником зимнего турнира. «По-моему, впервые мы участвовали в турнире на призы полпреда в 2007 году. С тех пор мы практически всегда были неизменными участниками турнира, хотя ни разу не побеждали. Турнир интересный. Во-первых, он организован хорошо. Во-вторых, это возможность проверить себя на фоне профессиональных команд. Хотя турнир довольно непростой. За неделю бывает сыграешь пять игр. Как этап подготовки, выбирать нам особо не приходится, потому что зимой тренироваться особо и негде, а там можно поиграть на хорошем поле, с сильными командами. Грех не воспользоваться такой ситуацией, хотя с каждым годом это обходится всё дороже, но пользоваться такой возможностью, безусловно, надо», – сказал он.

Также Игорь Сурин поделился информацией, что медиакоманда «Чисто Питер», которая принимала участие в четвёртом сезоне медийной футбольной лиги, изъявила желание принять участие в турнире на призы полномочного представителя президента России в СЗФО.

Напомним, что на данный момент своё участие в турнире на призы полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе подтвердили команды «Псков», «Север» и спортшкола «Зенит».

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