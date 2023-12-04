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Спорт

Второй тур детской баскетбольной лиги «Аврора» пройдёт в Пскове

Второй тур детской баскетбольной лиги «Аврора» пройдёт в спортшколе «Барс» с 5 по 7 декабря. Об этом сообщила тренер по баскетболу детского оздоровительно-образовательного спортивного центра «Юность» Ольга Козлова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Второй тур детской баскетбольной лиги «Аврора» пройдёт в Пскове. Фото: группа лиги в соцсети «ВКонтакте»

«Детская баскетбольная лига «Аврора» создана в этом году с целью популяризации и развития баскетбола в Северо-Западном федеральном округе. В этом году в соревнованиях лиги принимают участие юноши и девушки 2008–2013 годов рождения из Карелии, Вологодской, Мурманской, Псковской, Новгородской областей и других регионов Северо-Западного федерального округа», – рассказала Ольга Козлова.

Игры лиги растянуты на весь учебный год и состоят из четырёх туров. «Мы в этом году играем среди девочек 2012–2013 годов рождения. Первый тур играли в Череповце в начале ноября. Второй тур с 5 по 7 декабря мы принимает у себя. Третий тур – полуфинальный, он состоится в январе, а финальный – в феврале», – сказала спикер пресс-конференции.

Пока что только состав Ольги Козловой участвует в лиге от Пскова. Фото: ПАИ

«Пока только одна команда от Пскова участвует в лиге. Предлагали и мальчикам, и другим возрастам. Пока, видимо, не созрели ещё для выступления в этой лиге. Но на будущий год планируем, что мальчики заявятся – и более старшие, и младшие возраста будут», – отметила тренер.

Ольга Козлова призналась, что результаты у её команды пока что скромные. «Это первый турнир наших юных спортсменок. Проиграли не всем. Мы в первом туре были в Череповце. Дети маленькие, но команды достаточно серьёзные. Первый тур выиграла команда из Сыктывкара. Там есть женская команда, которая играет на достаточно высоком уровне. Первая пятёрка у них очень сильная, но от второй пятёрки мы не сильно отстаём», – сказала она.

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