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Общество

Псковские школьники познакомились с профессией инженера 3D-печати

С особенностями профессии инженера 3D-печати познакомились ученики МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный» в региональном центре выявления и поддержки одарённых детей «Вега», сообщили ПАИ в комитете по образованию Псковской области.

Псковские школьники познакомились с особенностями профессии инженера 3D-печати. Фото здесь и далее: комитет по образованию Псковской области

Встреча со школьниками прошла в рамках реализации федерального проекта ранней профессиональной ориентации обучающихся 6–11-х классов «Билет в будущее». Под руководством опытного наставника Игоря Насырова ребята узнали об основах 3D-моделирования, преимуществах аддитивных технологий и разновидностях материалов для печати. Школьники также научились создавать 3D-модели и самостоятельно печатать на 3D-принтере.

Ранее сообщалось, что псковские газовики провели для школьников две профориентационные экскурсии.

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