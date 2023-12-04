Смотровую площадку на улице Воеводы Шуйского в Пскове озеленят

22:34, 04 декабря 2023, ПАИ

Смотровую площадку на улице Воеводы Шуйского в Пскове озеленят, сообщил заместитель главы администрации Пскова, руководитель управления городского хозяйства Александр Грацкий в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).

Александр Грацкий отметил, что объектом уже можно наслаждаться, однако весной на площадке дополнительно появится зелень. По его словам, прилегающая к площадке территория принадлежит собственнику, который в настоящий момент её активно благоустраивает.

Замглавы администрации добавил, что на площадке будут выполнены ограждения, заборы с подсветкой для создания уюта, видеонаблюдение, питьевой фонтанчик.

Ранее сообщалось, что благоустройство смотровой площадки оценили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава города Борис Елкин.