Смотровую площадку на улице Воеводы Шуйского в Пскове озеленят
Смотровую площадку на улице Воеводы Шуйского в Пскове озеленят, сообщил заместитель главы администрации Пскова, руководитель управления городского хозяйства Александр Грацкий в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).
Александр Грацкий отметил, что объектом уже можно наслаждаться, однако весной на площадке дополнительно появится зелень. По его словам, прилегающая к площадке территория принадлежит собственнику, который в настоящий момент её активно благоустраивает.
Замглавы администрации добавил, что на площадке будут выполнены ограждения, заборы с подсветкой для создания уюта, видеонаблюдение, питьевой фонтанчик.
Ранее сообщалось, что благоустройство смотровой площадки оценили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава города Борис Елкин.
Лучшие практики патриотического воспитания представили великолучане на совещании городов-героев в Петербурге